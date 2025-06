Fiumicino stop ai vincoli burocratici per i lavori nelle scuole | Notizia attesa da tempo

Fiumicino si apre a un nuovo capitolo di progresso e sicurezza scolastica. Dopo anni di attese e ostacoli burocratici, l’amministrazione guidata da Fabrizio Ghera ha finalmente sbloccato i lavori nelle scuole, agevolando interventi fondamentali per studenti e insegnanti. Un passo decisivo verso un futuro più luminoso, che rafforza l’impegno di Fiumicino nel garantire ambienti di apprendimento migliori e più sicuri per tutti.

Fiumicino, 14 giugno 2025- Finalmente una svolta per le scuole a Fiumicino! Grazie all’intervento decisivo dell’Assessorato al Demanio e Patrimonio, guidato da Fabrizio Ghera, si pongono fine ai vincoli burocratici che per troppo tempo hanno ostacolato i lavori di manutenzione e miglioramento negli edifici scolastici del Comune di Fiumicino. Questo importante risultato è stato accolto con grande entusiasmo, dichiara Massimiliano Graux, membro della Federazione della Provincia di Roma di Fdi, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento all’Assessore Ghera e a tutto l’Assessorato. “ È una notizia che attendevamo da tempo e che rappresenta un passo fondamentale per la qualità delle nostre scuole sotto proprietà di superficie della Regione Lazio,” ha dichiarato Graux. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

