Fiumicino parte la selezione per la gestione della Spiaggia per tutti

Fiumicino apre le porte a tutti con la nuova iniziativa “Spiaggia per tutti”: un arenile attrezzato fronte Lungomare della Salute dedicato all’accesso universale al mare. Con questa procedura, il Comune cerca un gestore capace di garantire un’esperienza inclusiva e senza barriere per persone con disabilità o fragilità. Le candidature sono aperte fino al 19 giugno: un’opportunità per contribuire a rendere il mare un patrimonio condiviso e accessibile a tutti.

Fiumicino, 14 giugno 2025 – È partita la procedura per individuare chi gestirà la “Spiaggia per tutti”, l’arenile attrezzato di Lungomare della Salute fronte civico 55, pensato per garantire l ’accesso al mare anche a persone con disabilità motorie, sensoriali o in condizioni di fragilità. Il Comune ha infatti pubblicato un avviso pubblico per l’affidamento temporaneo del servizio, e le domande potranno essere presentate fino al prossimo 19 giugno 2025. Non si tratta ancora dell’avvio operativo della stagione balneare: siamo nella fase in cui le associazioni del Terzo Settore sono chiamate a candidarsi per prendere in carico l’area, secondo le modalità e i requisiti indicati nei documenti ufficiali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: fiumicino - spiaggia - tutti - selezione

Fiumicino, nuove regole in spiaggia per un’estate più sicura - Quest'estate, Fiumicino si prepara a garantire una balneazione più sicura con l'Ordinanza di sicurezza balneare n.

Fiumicino, parte la selezione per la gestione della Spiaggia per tutti; Baubeach, riapre oggi la storica spiaggia, attrezzata per i cani, di Maccarese; Dove mangiare a Fiumicino, i migliori ristoranti.

Fiumicino: inaugurata la prima spiaggia libera ed inclusiva “Spiaggia per tutti” - A Fiumicino, sul Lungomare della Salute, è stata inaugurata la prima spiaggia libera e inclusiva, intitolata “Spiaggia per tutti”. Da gaeta.it

Inaugurata a Fiumicino la prima spiaggia inclusiva - La "Spiaggia per tutti" e' un progetto sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla ... Lo riporta ansa.it

Lo scoglio a fiumicino: trattoria di mare sulla spiaggia con cucina tradizionale e vini selezionati - Lo scoglio a Maccarese, vicino Roma, offre cucina di mare semplice con pescato fresco e vini selezionati; ambiente informale sulla spiaggia ideale per pranzi e cene estive con eventi enologici. Scrive gaeta.it