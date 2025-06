Fiumicino frontale in viale Maria | gravi le condizioni dei coinvolti

Un violento frontale a Fiumicino scuote la comunità: due ragazze coinvolte in condizioni gravissime dopo un incidente in viale Maria. Alle ore 15:30 di oggi, i vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti con urgenza per soccorrere le vittime e mettere in sicurezza la zona. La dinamica dell’incidente, ancora sotto indagine, rischia di avere conseguenze tragiche. Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi su questa drammatica vicenda.

Fiumicino, 14 giugno 2025- Alle ore 15:30, i vigili del fuoco di Cerveteri, insieme all’equipaggio della 26 A, sono intervenuti in viale Maria per un grave incidente stradale. Due veicoli, una auto di grossa cilindrata e un’utilitaria, sono entrati in collisione frontale per cause ancora in corso di accertamento. L’incidente ha coinvolto due ragazze che si trovavano nell’utilitaria, che è stata sbalzata dal ponticello che sovrasta il rio Tre Denari, finendo nel canneto sottostante. L’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo e cruciale. Hanno estratto le due ragazze dall’utilitaria e le hanno affidate alle cure del personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: fiumicino - frontale - viale - maria

Fiumicino, frontale in viale Maria: gravi le condizioni dei coinvolti; Frontale in viale Maria: sette feriti; Grave incidente a Fiumicino, auto si ribalta e precipita da un ponte: 7 feriti in codice rosso.

Frontale in viale Maria: sette feriti - FIUMICINO – Scontro frontale intorno alle 15,30 tra un’auto di grossa cilindrata e un’utilitaria. Secondo civonline.it

Grave incidente a Fiumicino, auto si ribalta e precipita da un ponte: 7 feriti in codice rosso - Sette feriti in codice rosso è il bilancio dell'incidente frontale tra due auto di oggi in vale Maria a Fiumicino ... Da fanpage.it

Fiumicino si rifà il look: lavori su viale Maria e a Villa Guglielmi - Lo ha annunciato l’assessore all’Ambiente del comune di Fiumicino Roberto Cini a margine di un sopralluogo fatto ... Come scrive canaledieci.it