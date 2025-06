Fisco lunedì è il Tax Day | all’erario 42 miliardi di euro e altri 17 entro il 30 giugno

Il primo ingorgo fiscale dell’anno si avvicina, con un saldo di 42,3 miliardi di euro già in scadenza entro lunedì, e altri 17 miliardi entro il 30 giugno. Dopo la celebrazione del "giorno di liberazione fiscale", la realtà ci ricorda che il peso delle tasse è ancora molto presente. La pressione cresce, e le sfide per i contribuenti italiani sono all’orizzonte. Ma quali sono le strategie per affrontare questa fase critica?

E’ in arrivo il primo ingorgo fiscale dell’anno. Anche se, in teoria, venerdì scorso abbiamo celebrato il giorno di liberazione fiscale, la realtà, purtroppo, è molto diversa e tutt’altro che rassicurante. Entro lunedì prossimo, infatti, i contribuenti italiani saranno chiamati a versare all’erario 42,3 miliardi di euro in tasse. Un importo, quest’ultimo, che secondo l’Ufficio studi della CGIA è certamente sottodimensionato, poiché non include il valore economico dei contributi previdenziali che dovranno essere pagati dalle imprese e dai lavoratori autonomi. In sostanza, tra soli due giorni, questa enorme responsabilità fiscale si concretizzerà senza possibilità di sconto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

