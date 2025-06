Firmato Protocollo d’Intesa tra Polizia di Stato e Fondazione Conad ETS

Un importante passo avanti nella lotta contro la violenza di genere: la Polizia di Stato e Fondazione Conad ETS hanno firmato un accordo per promuovere il rispetto e la parità. Nasce così il “ProgettoRispetto”, un’iniziativa nazionale dedicata ai giovani, con l’obiettivo di sensibilizzare, educare e fornire strumenti concreti a insegnanti e famiglie. Un impegno condiviso per costruire un futuro più sicuro e rispettoso per tutti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Firmato un accordo tra la Polizia di Stato e Fondazione Conad ETS per realizzare iniziative contro la violenza di genere e promuovere il rispetto. Questo accordo dà inizio al “ProgettoRispetto-insieme contro la violenza di genere”, un’iniziativa nazionale che si rivolge soprattutto ai giovani. L’obiettivo è sensibilizzare le nuove generazioni e fornire strumenti pratici a insegnanti e famiglie su temi come parità di genere, consenso e discriminazioni. La violenza di genere è una grave violazione dei diritti umani, radicata in stereotipi culturali e disuguaglianze. Affrontarla richiede investimenti in educazione e cambiamento culturale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Firmato Protocollo d’Intesa tra Polizia di Stato e Fondazione Conad ETS

