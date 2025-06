firenze un altro ramo caduto al parco delle cascine

Firenze torna a essere teatro di un altro episodio al Parco delle Cascine: un ramo si stacca improvvisamente, rischiando di provocare una tragedia. Fortunatamente, questa volta nessuno è rimasto ferito, ma l’incidente solleva molte domande sulla sicurezza degli alberi e sulla manutenzione del parco. La scena, tra lacrime e rabbia, ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione ai segnali della natura. È fondamentale agire prima che si verificano altre emergenze.

Firenze, 14 giugno 2025 – Ci risiamo. Ancora un ramo caduto al parco delle Cascine a Firenze. Per fortuna questa volta non ci sono state conseguenze e nessuno è stato colpito. È successo stamani, sabato 14 giugno, nel viale della Catena. Le lacrime del fidanzato: “Dovevo esserci io lì sotto. Come è potuto accadere?” Il ramo di bagolaro si è staccato da un’altezza di circa 15-20 metri ed è precipitato con violenza al suolo. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Il ramo è stato poi rimosso e il tratto del viale interno al parco risulta regolarmente aperto. Solamente due giorni fa, un ramo si era staccato da un tiglio a poche decine di metri di distanza, in viale della Tinaia, mentre c’erano persone in coda per entrare al concerto dei Guns ‘N Roses e una ragazza in attesa di mostrare il biglietto era stata colpita e ferita. 🔗 Leggi su Lanazione.it