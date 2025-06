Firenze | tenta furto su un’auto parcheggiata a Careggi Arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale

Un tentativo di furto a Firenze si è concluso con l’arresto di un 30enne marocchino, intervenuto dalle Volanti di via Zara nei pressi del viale Gaetano Pieraccini. L’uomo, fermato per tentato furto aggravato, ha opposto resistenza ai pubblici ufficiali, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda sottolinea ancora una volta il costante impegno delle autorità nel garantire la sicurezza.

