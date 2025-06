Firenze | tenta di rubare scooter nella notte a Rifredi Arrestato 20enne

Nella tranquilla notte di Rifredi, un tentativo di furto di uno scooter si è trasformato in un episodio di giustizia immediata. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno infatti arrestato un 20enne di origine marocchina sorpreso mentre cercava di mettere le mani su un veicolo parcheggiato sotto casa, dimostrando ancora una volta l’efficacia dello sforzo delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza urbana.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Firenze hanno arrestato un 20enne di origine marocchina sorpreso, nella notte fra l'11 e il 12 giugno 2025, a rubare uno scooter parcheggiato sotto casa del legittimo proprietario

