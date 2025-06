Firenze | insulta sanitari a Careggi e poi ruba su auto nel parcheggio dell’ospedale Arrestato 30enne

Una scena di tensione e audacia scuote Firenze: un giovane marocchino, dopo aver insultato i sanitari a Careggi, si è lanciato in un tentativo di furto nel parcheggio dell’ospedale, finendo comunque nelle manette. Un episodio che mette in luce le sfide della sicurezza urbana e il coraggio delle forze dell’ordine. Ma cosa spinge a simili comportamenti? Scopriamolo insieme.

Un 30enne marocchino è stato arrestato dalla polizia per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: insulta sanitari a Careggi e poi ruba su auto nel parcheggio dell’ospedale. Arrestato 30enne

