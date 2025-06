Firenze | allarme alle Cascine Caduto un altro ramo dopo il ferimento della ragazza Lista Schmidt all’attacco

Firenze è nuovamente sotto stretta sorveglianza alle Cascine, dove un altro ramo di bagolaro si è staccato nel cuore del parco, per fortuna senza causare danni o feriti. La paura, alimentata dall’incidente che ha coinvolto una ragazza poche settimane fa, non accenna a placarsi: le autorità e i residenti chiedono interventi immediati per garantire la sicurezza di tutti. La situazione resta critica e preoccupante, mentre si cerca di trovare una soluzione definitiva.

Di nuovo allarme, alle Cascine, dopo la ragazza gravemente ferita prima del concerto rock. Oggi, 14 giugno 2025, un ramo di bagolaro è caduto nel parco delle Cascine, fortunatamente senza conseguenze. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: allarme alle Cascine. Caduto un altro ramo, dopo il ferimento della ragazza. Lista Schmidt all’attacco

In questa notizia si parla di: cascine - firenze - allarme - caduto

Ultravox Firenze 2025, il cast dei concerti gratuiti al Parco delle Cascine - Ultravox Firenze 2025 si prepara a trasformare il Parco delle Cascine in un palcoscenico estivo ricco di eventi gratuiti.

CONTROLLI STRAORDINARIO AGLI ALBERI DI VIALE DELLA TINAIA AL PARCO DELLE CASCINE. E’ cominciato nella mattinata di oggi il controllo straordinario alla chioma delle alberature di viale della Tinaia, deciso ieri a seguito del distacco di un ra Vai su Facebook

Firenze, l’allarme di alcuni cittadini: “Albero pericoloso, il Comune controlli”; Ramo si stacca e colpisce in testa 23enne prima del concerto dei Guns N' Roses a Firenze: in codice rosso; Allerta meteo in Toscana, bomba d'acqua a Firenze: in tre ore caduto il 75% delle piogge del mese. Il Comune: «Evento imprevisto e straordinario». Mercoledì allerta gialla.

Firenze, ancora un ramo caduto alle Cascine. Cresce l’allarme sicurezza nel parco. Cos’è il fenomeno “summer branch drop”. Ma gli esperti si dividono - " La domanda serpeggia tra i frequentatori abituali del Parco delle Cascine di Firenze. Segnala msn.com

Firenze, un altro ramo caduto al parco delle Cascine - Due giorni fa una ragazza era stata colpita da un ramo finendo in ospedale ... msn.com scrive

Firenze, cade un altro ramo nel parco delle Cascine - A due giorni dal distacco di un ramo che ha ferito una ragazza, portata in codice rosso in ospedale, questa mattina si è staccato un altro ramo ... Segnala 055firenze.it