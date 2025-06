Fiorentina | Pioli in arrivo Trattativa con Dzeko 39 anni tentando di trattenere Kean Gudmundsson | Genoa non fa sconti

La Fiorentina si prepara a un cambio di rotta con l’arrivo di Stefano Pioli, pronto a portare nuova energia sulla panchina viola. Mentre si intensificano le trattative per Edin Dzeko e si cerca di trattenere Kean, il club sfida anche il Genoa, che non fa sconti nel mercato. Un’estate intensa all’orizzonte, ricca di novità e strategie per rafforzare il progetto futuro. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa tormentata stagione di calciomercato.

FIRENZE – Arriverà Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina, appena potrà liberarsi dal contratto con l’Al Nassr, in Arabia Saudita, intanto la società è impegnata su più fronti, tra rinnovi, riscatti e innesti per il futuro. Per quanto riguarda il reparto d’attacco il club viola sta cercando di accelerare per Edin Dzeko, 39 anni, ex . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: Pioli in arrivo. Trattativa con Dzeko (39 anni) tentando di trattenere Kean. Gudmundsson: Genoa non fa sconti

In questa notizia si parla di: fiorentina - pioli - dzeko - anni

Fiorentina, bozza d’intesa con Pioli: pronti contratto e stipendio per il ritorno | Primapagina - Fiorentina e Stefano Pioli sono pronti a riabbracciarsi: una bozza d’intesa lascia presagire un ritorno imminente, con contratto e stipendio già stabiliti.

#Dzeko, sprint #Fiorentina per sorpassare il #Bologna: l'offerta e il ruolo di #Pioli Vai su X

?Per Dzeko è viva la sfida tra Fiorentina e Bologna. I viola sono pronti a mettere sul piatto 2 milioni a stagione per 2 anni mentre il Bologna non raggiungerebbe tali cifre. La moglie, molto importante nelle decisioni calcistiche prese dal giocatore nella propria Vai su Facebook

Dzeko, sprint Fiorentina per sorpassare il Bologna: l'offerta e il ruolo di Pioli; Allenatore Fiorentina, Pioli ad un passo. Dzeko il primo obiettivo?; Panchina Fiorentina, decisione presa su Pioli! E sale Dzeko: il punto di Fabrizio Romano.

Fiorentina: Pioli in arrivo. Trattativa con Dzeko (39 anni) tentando di trattenere Kean. Gudmundsson: Genoa non fa sconti

Lo riporta firenzepost.it: Per quanto riguarda il reparto d’attacco il club viola sta cercando di accelerare per Edin Dzeko, 39 anni, ex centravanti di ...