Fiorentina e Pioli | accordo triennale definizione dello staff entro fine mese

Gli accordi tra la Fiorentina e Stefano Pioli sono ormai totali da tempo, con un contratto della durata di tre anni e uno stipendio pari a 3 milioni di euro a stagione. Ciò che resta da definire - ma per farlo il tecnico avrà tempo fino a fine mese - è il suo staff, che rispetto a quello che lo ha accompagnato nell'avventura all'Al Nassr potrebbe essere diverso. Chi certamente lo seguirà a Firenze sono due suoi fedelissimi che già hanno militato in viola nel biennio 2017-19, ovvero il figlio Gianmarco (che svolge il ruolo di match analyst) e il vice Luciano Vulcano, che rispetto a quando era alla Fiorentina e al Milan ha cambiato mansioni, passando dall'essere un tattico, a un collaboratore tecnico fino a ricoprire il ruolo di allenatore in seconda dopo il divorzio tra Pioli e la storica spalla Giacomo Murelli (che dopo un anno sabbatico è pronto a diventare il numero due di Pisacane al Cagliari).