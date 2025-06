Finti broker assicurativi e annunci ingannevoli | scattano le denunce

Negli ultimi tempi, il web si trasforma in un terreno fertile per truffe e inganni, con finti broker assicurativi e annunci ingannevoli pronti a catturare le vittime più ingenue. Per contrastare questa minaccia crescente e proteggere i cittadini, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha avviato importanti operazioni investigative che hanno portato a risultati concreti. Ecco cosa è stato scoperto e come agire per difendersi.

Tempo di lettura: 3 minuti Contrastare ogni forma di illegalità, in special modo quella più subdola che si cela dietro l’anonimato del web e che ogni giorno escogita nuove e fantasiose tecniche di adescamento, è tra gli obiettivi primari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno condotto due articolate attività investigative che hanno portato alla identificazione ed al conseguente deferimento in stato di libertà di due truffatori seriali: un 30enne catanese ed un 26enne della provincia di Salerno. I due sono ritenuti responsabili di altrettante truffe consumate ai danni di vittime residenti in provincia di Avellino; due episodi distinti ma accomunate dall’utilizzo distorto e fraudolento dello strumento informatico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Finti broker assicurativi e annunci ingannevoli: scattano le denunce

In questa notizia si parla di: finti - broker - assicurativi - annunci

Finti broker con le parrucche truffano imprenditori: 6 arresti e sequestri per un milione di euro - La truffa dei "finti broker" con parrucche è solo l'ultimo capitolo di un fenomeno inquietante: il crimine economico nell'era digitale.

Finti broker assicurativi e annunci ingannevoli: due truffatori denunciati; Si finge broker e vende polizze fantasma: truffato 25enne di Vietri; Scoperto un giro di truffe sulle assicurazioni. Caccia ai finti broker che hanno ingannato molti automobilisti.

Finti broker assicurativi e annunci ingannevoli: i Carabinieri denunciano 2 truffatori seriali - Contrastare ogni forma di illegalità, in special modo quella più subdola che si cela dietro l’anonimato del web e che ogni giorno escogita nuove e fantasiose tecniche di adescamento, è tra gli obietti ... irpinianews.it scrive

La truffa viaggia con il Qr code: finti broker assicurativi incastrati dai carabinieri - Cabiate (Como) – Una nuova truffa, realizzata da falsi broker assicurativi, attraverso un Qr code inviato via mail. Lo riporta msn.com

Pavia, false assicurazioni d’auto: denunciate 5 persone per truffa - I finti broker rilasciavano certificati fasulli ai clienti dopo averli contattati grazie ad annunci pubblicati ... Secondo tg24.sky.it