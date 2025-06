Finti broker assicurativi e annunci ingannevoli | i carabinieri denunciano 2 truffatori seriali uno è salernitano

I Carabinieri di Avellino hanno smascherato due truffatori seriali, tra cui un 232enne salernitano, specializzati in annunci ingannevoli e finti broker assicurativi. Contrastare queste insidie online è una priorità fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e difendere il mercato da chi sfrutta l’anonimato del web per commettere reati. La lotta contro queste frodi continuerà senza sosta, proteggendo la nostra comunità da nuove insidie digitali.

Contrastare ogni forma di illegalità , in special modo quella più subdola che si cela dietro l’anonimato del web e che ogni giorno escogita nuove e fantasiose tecniche di adescamento, è tra gli obiettivi primari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. Infatti, i miliari della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Finti broker assicurativi e annunci ingannevoli: i carabinieri denunciano 2 truffatori seriali, uno è salernitano

In questa notizia si parla di: carabinieri - finti - broker - assicurativi

Messina, truffe agli anziani e finti carabinieri: 6 fogli di via e 5 avvisi orali firmati dal Questore - Il Questore di Messina ha intensificato le misure di sicurezza per contrastare le truffe agli anziani, emettendo sei fogli di via e cinque avvisi orali.

Frigento e Montefalcione - Finti broker assicurativi e annunci ingannevoli: i Carabinieri denunciano 2 truffatori seriali; Siti truffa e finti broker, sette denunciati dai carabinieri di Ottana; Nuorese. Finti broker assicurativi smascherati: truffati 1.000 euro a un giovane.

Finti broker assicurativi e annunci ingannevoli: due truffatori denunciati - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Secondo msn.com

La truffa viaggia con il Qr code: finti broker assicurativi incastrati dai carabinieri - Cabiate (Como) – Una nuova truffa, realizzata da falsi broker assicurativi ... Segnala msn.com

I carabinieri sono particolarmente impegnati nel contrasto alle truffe - Ha quindi evitato di fornire ulteriori dati e ha contattato i carabinieri che hanno ... Da lanuovasardegna.it