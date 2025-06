Fino a fine agosto il centro è a misura di bambino con il cartellone Event giochi

Fino a fine agosto, il centro 232 si trasforma in un mondo di divertimento e fantasia con il cartellone di "Event Giochi". Piazza Salotto e piazza Primo Maggio diventano le sedi di 10 appuntamenti dedicati ai più piccoli, animando l’estate dei bambini e rendendo ancora più speciale lo shopping di mamme e famiglie. Un'occasione imperdibile per vivere momenti di gioia e allegria in città!

Piazza Salotto e piazza Primo Maggio a misura di bambino con i 10 appuntamenti di "Event Giochi" che accompagneranno l'estate dei più piccoli fino a fine agosto favorendo così, sottolineano gli assessori al Commercio e al Turismo Zaira Zamparelli e Alfredo Cremonese, anche lo shopping tra mamme e famiglie.

