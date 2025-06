Fine settimana di caldo torrido | domenica 15 giugno bollino rosso in 11 città

Fine settimana di caldo estremo sta colpendo l’Italia, con il bollino rosso che si espande in 11 città e temperature record che mettono a dura prova le nostre resistenze. Domenica 15 giugno si preannuncia come il giorno più rovente, con il picco dell’afa che renderà impossibile uscire di casa senza protezione. Prepariamoci a vivere un weekend infuocato, ma anche a trovare i modi migliori per affrontarlo con saggezza e attenzione.

Fine settimana all’insegna del caldo torrido su larga parte dell’ Italia. Secondo l’ultimo del ministero della Salute, oggi 14 giugno è prevista l’ allerta di livello 3 – la più elevata, “bollino rosso” – in sei città, il doppio di ieri: Bolzano, Campobasso, Frosinone, Perugia, Rieti e Roma. Allerta di livello 2 (“arancione”) per altre sei città: Bologna, Brescia, Firenze, Latina, Torino e Viterbo. Picco dell’afa domenica 15 giugno, quando il bollino rosso riguarderà ben 11 città: Bologna, Bolzano Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Torino. L’allerta di livello 2 si limiterà a Milano, Verona e Viterbo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Fine settimana di caldo torrido: domenica 15 giugno bollino rosso in 11 città

