Finale Serie A Oro a Brescia | dodici squadre si sfidano per il tricolore

L’energia e la passione si scatenano a Brescia, dove le migliori squadre italiane di atletica si sfidano per conquistare il titolo di campione d’Italia. Al stadio Gabre Gabric, oggi e domani, si respira l’atmosfera vibrante di questa grande manifestazione, che vede protagoniste dodici compagini, tra uomini e donne, pronte a scrivere nuove pagine di storia. Non perdere l’emozione di questo evento imperdibile!

La grande atletica torna in scena a Brescia. Allo stadio Gabre Gabric, oggi dalle 15.15 e domani dalle 9, va in scena la finale di Serie A Oro dei Campionati di Società Assoluti. A competere e sfidarsi per cucirsi addosso il tricolore ci saranno dodici squadre sia al maschile che al femminile. Tra le quote rosa, presenti tre società lombarde: l’ Atletica Brescia 1950 organizzatrice e detentrice, dal 2019, dei Societari di Serie A Oro, il CUS Pro Patria Milano e la Bracco Atletica. Le padrone di casa si affideranno all’esperienza di Alice Mangione e di Gloria Hooper, attesa sui 100, 200 e nella 4x100. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Finale Serie A Oro a Brescia: dodici squadre si sfidano per il tricolore

