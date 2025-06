Filippo Fusco | Nuovo Direttore Tecnico del Cesena Punta su Equilibrio e Sinergie

Filippo Fusco, nuovo direttore tecnico del Cesena, si presenta con un atteggiamento sereno e una forte determinazione, pronto a mettere in campo equilibrio e sinergie per costruire un futuro solido. Proveniente da un background ricco di successi e competenze, Fusco sa che il segreto sta nella gestione oculata delle risorse e nelle collaborazioni efficaci. Con questa filosofia, puntiamo a generare risultati duraturi e ambiziosi per il club.

Di Taranto lo avvisa subito: "Caro Filippo, capirai quello che Cesena ti da’ da subito". Il nuovo direttore dell’area tecnica del Cesena, Filippo Fusco, risponde col sorriso e sciorinando il suo curriculum chilometrico condito da una loquela da avvocato di grido. "Ho una grande responsabilitĂ perchĂ© il Cesena durante la scorsa stagione ha raggiunto ottimi risultati. Sono abituato a impostare una gestione finanziaria stabile per generare plusvalore". Poi si passa agli aspetti tecnici e al contatto con Michele Mignani. "Ho parlato con lui dopo la firma che mi lega al Cesena. La continuitĂ tecnica è importante e la prossima settimana sarò con lui per alcuni giorni per capire come muoverci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Filippo Fusco: Nuovo Direttore Tecnico del Cesena Punta su Equilibrio e Sinergie

