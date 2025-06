FIFA+ su DAZN | la nuova casa del calcio globale con dirette contenuti esclusivi in primo piano

FIFA su DAZN rappresenta la nuova casa del calcio globale, offrendo dirette e contenuti esclusivi in prima fila. Questa alleanza strategica tra due giganti dello sport rivoluziona l'accesso e l'interazione degli appassionati, portando il calcio a un livello superiore. Con questa partnership, il mondo del pallone si prepara a vivere un’esperienza senza precedenti, dove ogni tifoso potrà immergersi in un universo di emozioni e novità , rendendo il calcio più vicino che mai.

DAZN, la piattaforma di intrattenimento sportivo leader a livello mondiale, ha annunciato oggi una nuova partnership strategica con la FIFA per il lancio e la gestione del servizio FIFA+ in tutto il mondo, trasformando il modo in cui gli appassionati di calcio accedono e interagiscono con questo sport. Questa partnership unisce due dei marchi più influenti dello sport, riunendo la tecnologi.

Mondiale per Club FIFA 2025: tutte le partite in diretta gratis DAZN con show, ospiti e contenuti esclusivi - Il conto alla rovescia è iniziato! Tra soli 10 giorni, il Mondiale per Club FIFA 2025 prenderà vita, portando in scena le migliori squadre del pianeta.

Tutto ciò che c’è da sapere sulla Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 Puoi guardare gratuitamente tutte le partite della Coppa del Mondo per Club FIFA su DAZN Football. Iscriviti ora ? #calcio #calcio #FIFACWC #DAZN Vai su Facebook

