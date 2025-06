Fifa Robbie Williams e Laura Pausini per il nuovo inno Desire

Robbie Williams e ha invitato Laura Pausini a partecipare alla realizzazione di 'Desire', che sarà presentato al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Fifa, Robbie Williams e Laura Pausini per il nuovo inno “Desire”

Robbie Williams, confermato ambasciatore ufficiale di FIFA per la musica, invita Laura Pausini a partecipare al primo inno ufficiale di FIFA, “Desire”, che sarà presentato in anteprima all'opening dei Mondiali per Club di domani a Miami Vai su X

DESIRE The new official @fifaworldcup anthem I have the pleasure to sing with the one and only @robbiewilliams will be part of the opening ceremony of the opening match. • DESIRE Il nuovo inno ufficiale della @fifaworldcup, che ho il piacere di cantare con Vai su Facebook

