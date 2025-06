FIFA Club World Cup 2025 Fissetture programma risultati squadre e come guardare in TV e live streaming

Preparati a vivere l’emozione della FIFA Club World Cup 2025! Questa edizione, ampliata a 32 squadre e ospitata negli Stati Uniti, promette un torneo ricco di sorprese e grandi sfide da tutto il mondo. Con partite intense, programmi dettagliati, risultati aggiornati e le migliori modalità per guardare in TV e streaming live, non perderti neanche un minuto di questa straordinaria competizione. Scopri tutto ciò che devi sapere e lasciati coinvolgere dal fascino del calcio internazionale!

2025-06-13 22:45:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Ora ampliato a 32 squadre, la Coppa del Mondo del Club FIFA del 2025 si svolgerà per quasi un mese negli Stati Uniti e presenti partecipanti da Asia, Africa, Nord e Centrale, Sud America, Oceania ed Europa. Le squadre sono divise in quattro gruppi di otto, ognuno giocando l’un l’altro in un formato round-robin per decidere le due squadre che avanzano. Segue una fase di knockout, con partite degli ultimi 16 seguite da quarti di finale, semifinali e la finale del New Jersey il 13 luglio. 101Greaatgoals.com ha l’elenco completo di infissi e risultati della Coppa del Mondo del Club FIFA del 2025, inclusi i tempi di kick-off (tutti BST) e dettagli su come guardare nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: squadre - fifa - club - world

Mondiale per Club, inaugurata nel quartier generale della FIFA una mostra: tutte le 32 squadre in mostra - È stata inaugurata presso il quartier generale della FIFA a Zurigo una mostra dedicata al Mondiale per Club, che presenta tutte le 32 squadre partecipanti, tra cui Inter e Juventus.

?La FIFA Club World Cup 2025 è alle porte: dal 15 giugno al 13 luglio, 32 squadre si sfideranno negli Stati Uniti in un torneo ricco di emozioni. Se non puoi essere sugli spalti, trasforma il tuo soggiorno nel posto perfetto per tifare con amici e familiari. E se Vai su Facebook

John #Elkann, con la dirigenza, prima dell'allenamento odierno, ha salutato la squadra in vista della partenza per gli Stati Uniti per disputare la FIFA Club World Cup . Vai su X

Come diavolo funziona questo Mondiale per club; Mondiale per Club, tutti i giocatori convocati delle 32 squadre: rose e lista dei partecipanti; Mondiale per club, il format e il regolamento: quello che c'è da sapere.

Tutto sul Mondiale per club: come funziona e dove vederlo in tv - È la prima edizione del torneo quadriennale che la FIFA ha scelto di far disputare con un formato 'mondiale' vero e proprio ... Riporta dire.it

FIFA Club World Cup 2025: Nga mea katoa e hiahia ana koe ki te mohio mo te huihuinga i te United States - Il FIFA Club World Cup 2025 prende il via negli Stati Uniti sabato prossimo, un evento che promette di essere memorabile. Scrive notizie.it

Come diavolo funziona questo Mondiale per club - Perché c’è il Salisburgo e non, per dire, il Liverpool o il Barcellona? Si legge su ilpost.it