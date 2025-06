Fienile in fiamme | un uomo perde la vita

Una tragedia sconvolge la tranquilla Valdaora di Sopra: un incendio devastante in un fienile si è trasformato in una drammatica perdita umana. Un uomo di 34 anni, intrappolato tra le fiamme, ha perso la vita nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco. La comunità si stringe nel dolore mentre le operazioni di spegnimento continuano per chiarire le cause di questa tragedia improvvisa e inattesa.

Tragedia nel pomeriggio di venerdì 13 giugno in Valdaora di Sopra (BZ) dove un fienile ha preso fuoco e un uomo di 34 anni, che si trovava all'interno della struttura, ha perso la vita. All'arrivo dei pompieri lo stabile era già avvolto dalle fiamme.

