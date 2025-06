Fiamme nella notte | colpita l’autovettura di un carabiniere Indagini in corso

Notte di paura a Trepuzzi: un incendio doloso ha distrutto l'auto di un carabiniere, parcheggiata in via Francesco Lo Re. Le indagini sono in corso per chiarire il motivo di questo gesto intimidatorio e garantire la sicurezza della comunità . Un episodio che scuote la tranquillità della cittadina e richiama l’attenzione sulle minacce che i nostri tutori della legge devono affrontare quotidianamente. La vicenda è ancora in evoluzione, ma l’obiettivo resta la giustizia.

TREPUZZI - In fiamme l’auto di un carabiniere e non sembrano esserci dubbi sulla natura dolosa dell’incendio. È accaduto questa notte all’1.30, a Trepuzzi, in via Francesco Lo Re, dove era stata parcheggiata la vettura, una Fiat 500L di proprietà del militare in servizio presso il nucleo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Fiamme nella notte: colpita l’autovettura di un carabiniere. Indagini in corso

