Festival di Poesia Paolo Prestigiacomo a San Mauro Castelverde | il programma

Inizia un evento imperdibile per gli amanti della poesia: il Festival di Poesia “Paolo Prestigiacomo” a San Mauro Castelverde, giunto alla sua quinta edizione. Sabato 14 giugno, la giornata si apre con una cerimonia speciale nella casa del poeta, seguita da una serie di appuntamenti che trasformeranno il centro del paese in un palcoscenico di parole e emozioni. Un’occasione unica per immergersi nella bellezza dei versi e celebrare l’arte poetica in un contesto suggestivo.

Sabato 14 giugno prende il via la quinta edizione del Festival di Poesia “Paolo Prestigiacomo”. La giornata si apre alle ore 10 con la cerimonia inaugurale nella casa del poeta Paolo Prestigiacomo, figura a cui il festival è dedicato. A seguire, alle 10:30, il centro del paese si animerà con le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Festival di Poesia “Paolo Prestigiacomo” a San Mauro Castelverde: il programma

In questa notizia si parla di: festival - paolo - prestigiacomo - poesia

La FEDIC al Festival di Cannes 2025: omaggio a Paolo Micalizzi e nuovi progetti in arrivo - La FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub) sarà in primo piano al 77° Festival di Cannes 2025 con un evento speciale all’Italian Pavilion.

Cultura San Mauro Castelverde si prepara ad accogliere la quinta edizione del Festival di Poesia “Paolo Prestigiacomo”, in programma il 14 e 15 giugno 2025. Un evento che coniuga arte, cultura, sport e memoria in uno dei borghi più suggestivi delle Mado Vai su Facebook

Festival di Poesia “Paolo Prestigiacomo” a San Mauro Castelverde: il programma; San Mauro, presentati il premio letterario e il festival di poesie dedicati a “Paolo Prestigiacomo”; La poesia protagonista a San Mauro Castelverde: trionfano Giancarlo Pontiggia e Gianluca Furnari.

Festival di Poesia “Paolo Prestigiacomo”, il 14 giugno a San Mauro Castelverde al via la quinta edizione - San Mauro Castelverde si prepara ad accogliere la quinta edizione del Festival di Poesia “Paolo Prestigiacomo”, in programma il 14 e 15 giugno 2025. Si legge su ilfattonisseno.it

San Mauro Castelverde. Festival di poesia Prestigiacomo, successo per il format “Caccia all’autore” - Si concluderà domani domenica la IV edizione del Festival di poesia Paolo Prestigiacomo a San Mauro Castelverde. Lo riporta ilfattonisseno.it

La poesia protagonista a San Mauro Castelverde: Giancarlo Pontiggia e Gianluca Furnari trionfano alla XII edizione del Premio “Paolo Prestigiacomo” - La cerimonia di premiazione I vincitori saranno premiati il 14 e 15 giugno 2025 a San Mauro Castelverde, durante il weekend dedicato alla V edizione del Festival di Poesia Paolo Prestigiacomo. Si legge su liquidarte.it