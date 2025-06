Festival dell’Opera dei pupi | le compagnie Cuticchio e Napoli protagoniste ad Acireale

Preparati a immergerti nella magia dell’Opera dei Pupi, il suggestivo racconto popolare che incanta generazioni. Le compagnie Cuticchio e Napoli, autentici ambasciatori di questa tradizione, tornano ad Acireale per celebrare le storie epiche dei paladini di Francia. Tra piazza Alfio Grassi e il teatro "Emanuele Macrì", ogni spettacolo promette emozioni indimenticabili. Non perdere gli ultimi appuntamenti di questa straordinaria rievocazione culturale!

Torna ad Acireale il "Festival dell'Opera dei Pupi". In programma gli ultimi imperdibili appuntamenti con le rappresentazioni delle gesta dei paladini di Francia. Le prestigiose compagnie siciliane e le compagnie acesi si esibiranno in piazza Alfio Grassi e nel teatro "Emanuele Macrì"

