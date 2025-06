FestArt alla Zisa | tre giorni di workshop talk concerti e mostre sul tema della metamorfosi

Dal 18 al 20 giugno 2025, i Cantieri Culturali alla Zisa si trasformano nel cuore pulsante di FestArt 2024, il festival che celebra l’arte contemporanea e il viaggio della metamorfosi. Tre giorni di workshop, talk, concerti e mostre, organizzati dalla Consulta studentesca dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, pronti a coinvolgere e ispirare. Un’occasione unica per immergersi in un mondo in continua evoluzione, dove l’arte diventa specchio del nostro mutare interiore e sociale.

