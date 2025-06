Festa Uil Falcomatà | Le famiglie calabresi non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese

Festa UIL Falcomat224: un momento di grande risalto per Reggio Calabria, che si conferma al centro dell’attenzione nazionale. Con una cornice di pubblico entusiasta, questa quarta festa rappresenta non solo un evento celebrativo, ma anche un palcoscenico per affrontare le sfide delle famiglie calabresi, spesso in difficoltà a fine mese. È un’occasione per ribadire l’impegno del sindacato nel promuovere un futuro più giusto e solidale per tutti.

"Che la quarta festa nazionale della Uil venga organizzata qui a Reggio Calabria, all'Arena dello Stretto, con una cornice di pubblico davvero importante, è la dimostrazione anche dell'attenzione che il sindacato ha nei confronti della nostra città. Si tratta di un'occasione per ribadire.

