Festa di fine anno per la Blow-up Academy consegnati complessivamente 53 diplomi

Venerdì 13 giugno, il suggestivo giardino di Palazzo Roverella ha fatto da cornice alla festa di fine anno della Blow-up Academy, la rinomata scuola di cinema di Ferrara. Con 53 diplomi consegnati e circa 400 partecipanti tra studenti, staff e famiglie, è stata una serata di celebrazione, emozioni e nuovi traguardi. Un momento speciale che ha suggellato un percorso ricco di passione e creatività. La festa si è conclusa con un brindisi, lasciando tutti con il cuore pieno di entusiasmo per il futuro.

