Festa dei migranti | 24ª edizione di Solidarista

Il 14 giugno, Pisa si anima con la 24ª edizione di Solidarista, una festa dedicata ai diritti dei migranti e alla solidarietà. Un pomeriggio ricco di animazioni per bambini, mostre fotografiche, giochi e laboratori, accompagnati da gustosi food truck e presentazioni di libri. Un evento imperdibile per tutti coloro che credono nel valore dell’integrazione e dell’inclusione. Venite a condividere momenti di gioia e riflessione in Piazza Martiri della Libertà!

Pisa, 14 giugno 2025 – Animazioni per bambini, mostra fotografica, giochi, food truck, presentazione di libri e laboratori in nome dei diritti dei migranti. Sabato 14 giugno dalle 17, in Piazza Martiri della Libertà (già Piazza Santa Caterina) si terrà la 24ª edizione di Solidarista: festa della solidarietà e dei diritti. Si tratta di un momento promosso annualmente da El Comedor Giordano Liva come opportunità di incontro, scambio e aggregazione pubblica, incentrato sulla promozione della pace, del volontariato, della solidarietà e della non violenza, come principi fondanti di una società più equa, giusta ed inclusiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa dei migranti: 24ª edizione di Solidarista

In questa notizia si parla di: festa - migranti - edizione - solidarista

Festa in Comune con i migranti - I responsabili della Migranti onlus hanno invece illustrato l'attività svolta dalla fine agli anni '90 ad oggi e in particolare l ... Segnala ilgazzettino.it

Festa Popoli a Bari, amichevole di calcio tra consiglieri e migranti - sui contributi positivi della presenza di migranti e rifugiati in Europa. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it