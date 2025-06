Ferrari sotto pressione | Leclerc a muro i dubbi sul futuro di Vasseur qualifica da non sbagliare

Il week-end in Canada si apre sotto una nuvola di tensione per la Ferrari: Leclerc coinvolto in un incidente, dubbi sul futuro di Vasseur e la pressione che aumenta. Tra sfide e incertezze, il team deve subito trovare la strada giusta per tornare competitivo. La partita è aperta, ma c’è ancora spazio per rimediare e dimostrare che la passione può superare ogni ostacolo. Ora, più che mai, il futuro dei Ferrari dipende da una svolta decisiva.

In Canada serve un segnale ma il weekend è cominciato male. Il team principal: "Il mio contratto scade, ma c'è tempo per parlarne".

A Barcellona, Ferrari si è resa autrice di una qualifica sottotono, aggiudicandosi un quinto e un settimo posto rispettivamente con Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Il risultato di per sé deludente va tuttavia visto alla luce di una strategia di più ampio respiro

