Ferrari annuncio netto su Leclerc | Vasseur non le manda a dire

La Ferrari si prepara con determinazione per il GP del Canada 2025, e Vasseur non ha nascosto le sue carte: un messaggio chiaro e deciso su Leclerc, pronto a riscattarsi dopo un venerdì complicato. In un contesto di sfide e aspettative, la Scuderia punta a riscrivere le sorti della corsa, confidando nel miglior Charles. E proprio dal cuore di Montreal arriva una presa di posizione che non lascia spazio a dubbi: la Ferrari non si ferma, e il suo impegno è più forte che mai.

La Ferrari è impegnata nel GP del Canada per questo 2025 ed è proprio da lì che è arrivato un annuncio netto da parte di Vasseur. La Ferrari, dopo un venerdì non semplicissimo in Canada per l’incidente in pista di Leclerc, si sta preparando al meglio per la gara di domani. Proprio a Montreal servirà perciò il miglior Charles per raddrizzare la gara e dal circuito stesso in cui è impegnata la F1 ha parlato di un argomento caldissimo di questi ultimi giorni Frederic Vasseur. Ferrari, Vasseur non le manda a dire: il suo discorso, anche su Leclerc, è chiarissimo. A ‘Sky Italia’, Frederic Vasseur ha parlato della Ferrari e al tempo stesso del pilota monegasco che negli ultimi giorni è finito al centro di un vortice di indiscrezioni. 🔗 Leggi su Sportface.it

