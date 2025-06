Ferrara ventenne si sacrifica per salvare due bagnanti | muore dopo il gesto eroico

Una tragedia che scuote il cuore di Ferrara: un giovane ventenne, mosso dal coraggio e dall’amore per il prossimo, si è sacrificato per salvare due bagnanti in difficoltà a Lido Estensi. Il suo gesto eroico ha portato alla perdita della vita, lasciando un vuoto profondo nella comunità. La sua testimonianza di altruismo rimarrà impressa come esempio di vero valore umano, ricordandoci che il coraggio può cambiare le sorti di molte vite.

Tragedia nel tardo pomeriggio a Lido Estensi: il giovane si è tuffato per aiutare due persone in difficoltà. Inutili i tentativi di rianimazione.

