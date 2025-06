Ferrara 16enne muore annegato per salvare turisti in difficoltà

Una tragedia che colpisce il cuore della Romagna: Aymane Ed Dafali, giovane di 16 anni di origini marocchine, ha perso la vita annegando nel tentativo di salvare dei turisti in difficoltà al Lido degli Estensi. Il suo gesto di coraggio e altruismo ci ricorda quanto il valore della vita sia prezioso e fragile. Una storia che ci invita a riflettere sulla forza del vero eroismo e sul sacrificio di un giovane eroe.

