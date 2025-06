Fermana | attesa per l' omologa del debito e cessione societaria in vista

La Fermana si trova in una fase di attesa strategica, con l'attenzione rivolta all'omologa del debito e alla cessione societaria. Sebbene il panorama sia di sostanziale stallo comunicativo, la squadra biancorossa mantiene alta la soglia di speranza, aspettando le evoluzioni giudiziarie per compiere lo scatto decisivo. La pazienza è d'obbligo, ma l'obiettivo resta chiaro: rilanciare il club verso un futuro più stabile e promettente.

Continua ad essere una fase di sostanziale stallo, almeno comunicativo, per la Fermana che attende le evoluzioni della situazione a livello di omologa per poi fare lo scatto decisivo verso la cessione societaria. Ma le due cose hanno dimensioni differenti. Per quello che riguarda l’omologa della richiesta di ristrutturazione del debito non si attendono colpi di scena in tal senso ma solo i tempi tecnici necessari al giudice per fare in modo che il procedimento venga definitamente accettato. Da quel momento ci saranno ulteriori 60 giorni per fare i pagamenti in soluzione unica per un ammontare sostanziale di circa 800mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermana: attesa per l'omologa del debito e cessione societaria in vista

