Ferma la metropolitana di Torino | servizio temporaneamente sospeso

Sabato 14 giugno, la metropolitana di Torino ha subito un'interruzione temporanea a causa di un blackout elettrico, causando disagi e alcuni passeggeri che sono scesi alla fermata Racconigi. Dopo circa dieci minuti di sospensione, il servizio è ripartito, ma l’episodio ha evidenziato l’importanza di infrastrutture più resilienti. Restate con noi per aggiornamenti e novità sul trasporto pubblico torinese.

Metropolitana ferma alle 11 di sabato 14 giugno per blackout alla rete elettrica. Il servizio è ripartito dopo 10 minuti. Alcuni passeggeri, da Fermi diretti a Torino, sono scesi dalle carrozze alla fermata Racconigi. Un’ora prima motivi tecnici avevano temporaneamente sospeso per circa un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Ferma la metropolitana di Torino: servizio temporaneamente sospeso

In questa notizia si parla di: ferma - metropolitana - torino - servizio

#muoversivenezia | 105 SUMMER FESTIVAL dalle 21.00 di venerdì 13 giugno 2025 § Deviazione delle linee 5, 19, 9E, 15, 24, 31H, 32H, N1, N2, PK1, 53E, viene attivato il servizio sostitutivo tram T1 (ultima corsa con tram da Favaro alle ore 19:54, ultima co Vai su Facebook

Ferma la metropolitana di Torino: servizio temporaneamente sospeso; Metro ferma 5 ore per un guasto, pieni i bus sostitutivi tra Porta Nuova e Bengasi; Domenica 23 febbraio metropolitana ferma a Torino per mezza giornata.

Ferma la metropolitana di Torino: servizio temporaneamente sospeso - Metropolitana ferma alle 11 di sabato 14 giugno per blackout alla rete elettrica. Lo riporta torinotoday.it

Torino, la metropolitana si ferma fino al 3 settembre - A partire dal 6 agosto, e fino al 3 settembre la metropolitana di Torino è ufficialmente in ferie. Segnala torino.corriere.it

Metropolitana ferma a Torino Porta Nuova "per cause tecniche", poi riparte ma da Lingotto ci sono i bus sostitutivi - 45 il servizio è tornato regolare su tutta la tratta Metropolitana ferma a Torino Porta Nuova “per cause tecniche ... Lo riporta torinoggi.it