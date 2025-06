ferdia lennon vince il premio gregor von rezzori

Ferdia Lennon conquista il prestigioso Premio Gregor von Rezzori con il suo straordinario romanzo "Eroi senza gloria". La vittoria, annunciata ieri nel suggestivo scenario di Palazzo Vecchio a Firenze, conferma il talento internazionale dell’autrice e la forza della sua narrazione. Questo riconoscimento, simbolo di eccellenza letteraria, premia opere che attraversano confini e cultures, elevando Firenze come palcoscenico di un successo che lascia il segno. La vittoria di Lennon arricchisce il panorama culturale italiano e internazionale.

Firenze, 14 giugno 2025 - Ferdia Lennon con 'Eroi senza gloria' (NN editore, traduzione di Valentina Daniele), ha vinto la XIX edizione del premio Gregor von Rezzori - Città di Firenze. La proclamazione nel tardo pomeriggio di ieri in Palazzo Vecchio. Ideato e organizzato dalla Fondazione Santa Maddalena presieduta da Beatrice Monti della Corte, il premio è promosso dal Centro per il libro e la lettura del MiC, patrocinato da Regione Toscana e sostenuto da Consiglio Regionale della Toscana, Comune di Firenze, da Fondazione Cr Firenze, Credito Cooperativo del Valdarno Fiorentino e Hawthornden Foundation, con Unicoop Firenze come sponsor tecnico. 🔗 Leggi su Lanazione.it