Femminicidio Alice Neri il marito | L’assassino non può essere Mohamed Gaaloul Per questo ho revocato la parte civile

In una vicenda che ha sconvolto l’Italia, il caso di femminicidio di Alice Neri continua a sollevare dubbi e tensioni. Nicholas Negrini, marito della vittima, ha annunciato la revoca della sua costituzione di parte civile, sostenendo di non essere certo della colpevolezza di Mohamed Gaaloul, l’unico imputato. Una scelta che aggiunge un nuovo capitolo a questa tragica storia, lasciando aperte molte domande sulla verità e sulla giustizia.

«Non sono certo della colpevolezza di Mohamed Gaaloul ». A parlare è Nicholas Negrini, il marito di Alice Neri, la 32enne trovata morta carbonizzata nella sua auto a novembre 2022, in merito all’unico imputato per il femminicidio. Negrini, durante l’udienza di mercoledì scorso, ha annunciato la revoca della sua costituzione di parte civile. Scelta arrivata proprio mentre i pubblici ministeri chiedevano una condanna a 30 anni per Gaaloul. Negrini spiega la sua scelta come un atto di coscienza: «Meglio un colpevole fuori che un innocente dentro», dichiara al Corriere della Sera. Negrini mette in dubbio la ricostruzione del movente fornita dall’accusa: «C’è una dissonanza tra l’ipotesi di un’aggressione sessuale e il comportamento di Alice quella notte. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: alice - neri - marito - mohamed

Restituita la salma di Alice Neri: “Mia sorella torna a casa. Non sarà mai più sola” - Con grande dolore e speranza, finalmente il corpo di Alice Neri torna tra le braccia della sua famiglia.

Una decisione inaspettata Nicholas Negrini, marito di Alice Neri, ha deciso di ritirarsi come parte civile dal processo che vede come unico imputato Mohamed Gaaloul, presunto assassino della donna Vai su Facebook

L'omicidio di Alice Neri, i pm chiedono 30 anni per Mohamed Gaaloul. L'avvocato del marito, parte civile: "Trascurate altre piste". #ANSA Vai su X

Femminicidio Alice Neri, il marito: «L’assassino non può essere Mohamed Gaaloul. Per questo ho revocato la parte civile; «L'assassino di mia moglie Alice Neri? Può non essere stato Mohamed Gaaloul. Ecco perché ho revocato la parte civile»; Perché il marito di Alice Neri ha deciso di lasciare il processo per omicidio: “Troppo dubbi su Gaaloul”.

Delitto di Alice Neri, l’avvocato del marito “assolve” Gaaloul: «L’assassino è un altro, si eviti un caso “Garlasco 2”» - Non ci sarebbero abbastanza prove a carico di Mohamed Gaaloul, con il rischio di assistere in futuro a un possibile caso “Garlasco 2”. Lo riporta msn.com

Omicidio Alice Neri, chiesti 30 anni per Gaaloul: dubbi sul movente e sul presunto “terzo uomo” - Chiesti 30 anni per Mohamed Gaaloul, accusato dell’omicidio di Alice Neri, trovata carbonizzata nel 2022 nella sua auto a Fossa di Concordia ... Come scrive fanpage.it

Delitto Alice Neri, colpo di scena in aula, marito esce dal processo: “Non voglio un’altra Garlasco” - "Non vorremmo, fra vent'anni, un altro caso Garlasco" ha dichiarato il legale di Nicholas Negrini, marito di Alice Neri, che non solo non ha ... Riporta fanpage.it