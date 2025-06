Femminicidio a Tolentino donna uccisa a coltellate davanti ai passanti | è stato l' ex marito

Tragedia sconvolge Tolentino: una donna di 45 anni, madre di due figlie, ha perso la vita in un drammatico femminicidio davanti agli occhi dei passanti. L'ex marito, 232, è stato fermato e trovato seduto su una panchina, segno di un gesto che ha spezzato vite e speranze. Un episodio che riaccende il dolore e la riflessione sulla lotta contro la violenza di genere.

La vittima è una 45enne di origine albanese, madre di due figlie. I carabinieri hanno individuato l'omicida seduto su una panchina.

Femminicidio a Tolentino, donna accoltellata e uccisa in centro città davanti ai passanti - Una tragedia scuote Tolentino: una donna di 45 anni è stata brutalmente accoltellata e uccisa in pieno centro, davanti a decine di testimoni.

