Femminicidio a Tolentino | accoltellata e uccisa dall’ex marito davanti ai passanti

Una tragedia sconvolgente ha sconvolto Tolentino la sera del 14 giugno 2025: Gentiana Hudhra, 45 anni, vittima di un femminicidio orribile commesso dal suo ex marito davanti a decine di passanti nel cuore della città. Un dramma che scuote profondamente la comunità e solleva ancora una volta il grave problema della violenza di genere. È fondamentale riflettere e agire per prevenire simili tragedie e proteggere le donne da questa follia.

La vittima è la 45enne Gentiana Hudhra. Una scena agghiacciante quella avvenuta la sera del 14 giugno 2025 nel centro di Tolentino, in provincia di Macerata, dove una donna di 45 anni, Gentiana Hudhra, è stata brutalmente uccisa a coltellate in strada dal suo ex marito. Il femminicidio si è consumato sotto gli occhi increduli di decine di passanti, in pieno centro cittadino, lungo viale Benadduci, una zona molto frequentata, ancora più affollata a quell’ora. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti, l’aggressore, un uomo di 55 anni, anch’egli di origine albanese e separato dalla vittima da circa tre anni, ha aspettato la donna mentre si recava al lavoro come badante. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Femminicidio a Tolentino: accoltellata e uccisa dall’ex marito davanti ai passanti

In questa notizia si parla di: femminicidio - tolentino - uccisa - marito

Femminicidio a Tolentino, donna accoltellata e uccisa in centro città davanti ai passanti - Una tragedia scuote Tolentino: una donna di 45 anni è stata brutalmente accoltellata e uccisa in pieno centro, davanti a decine di testimoni.

Accoltellata e uccisa in strada davanti ai passanti. Femminicidio a Tolentino nel Maceratese. E' stato l'ex marito. Dopo l'omicidio l'uomo si è seduto su una panchina e non ha opposto resistenza quando sono arrivati i carabinieri #ANSA Vai su X

TOLENTINO - La vittima sarebbe una giovane, l'omicidio è avvenuto davanti ai passanti nel parco di viale Benadduci Vai su Facebook

Femminicidio a Tolentino, donna accoltellata e uccisa in centro città davanti ai passanti; Choc a Tolentino, mamma di due figli uccisa in strada a coltellate: fermato l'ex marito, era seduto su una pan; Omicidio a Tolentino, donna uccisa a coltellate davanti ai passanti dall’ex marito. Le notizia in diretta.

Femminicidio a Tolentino, donna uccisa a coltellate davanti ai passanti: è stato l'ex marito

Come scrive msn.com: Una donna di 45 anni è stata accoltellata a morte in viale Benadduci, nel cuore della città.