Federico Melchiorri | pronto a tornare in campo dopo l' infortunio

Federico Melchiorri, attaccante di talento e cuore maceratese, si sta preparando con determinazione al suo ritorno in campo dopo un grave infortunio subito lo scorso dicembre. Tra allenamenti e speranze, il giocatore riflette sul percorso di recupero, mantenendo viva la passione per il calcio. Con tanta voglia di rimettersi in gioco, Federico sa che il suo ritorno dipende anche da un po’ di fortuna e dal desiderio di qualcuno di chiamarlo nuovamente in squadra.

"Mi sto allenando ma senza il pensiero fisso di ricominciare a giocare, a meno che non mi chiami qualcuno". L’attaccante maceratese Federico Melchiorri è stato vittima di un grave infortunio nel dicembre scorso quando con la Recanatese ha affrontato la Samb accusando la rottura del crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio. "In quel momento – ricorda il giocatore – ho subito capito cosa mi fosse successo, sapevo bene cosa mi avrebbe atteso nei mesi successivi". Melchiorri ancora una volta ha dato prova di una grande determinazione e resilienza. "Conoscevo quale sarebbe stato il percorso da fare, mi sono rimesso sotto a lavorare nel modo giusto per provare a recuperare al più presto, ma non sono riuscito a tornare in campo prima della fine del campionato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Federico Melchiorri: pronto a tornare in campo dopo l'infortunio

