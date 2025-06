federico crosato si unisce alla sir susa vim perugia per la superlega maschile

Federico Crosato, talento emergente del volley italiano, si unisce alla Sir Susa Vim Perugia per la prossima Superlega maschile. Dopo aver lasciato Padova, il centrale porta con sé entusiasmo e determinazione, pronto a contribuire alla grande stagione della squadra. La sua scelta di approdare a Perugia testimonia la volontà di crescere e confrontarsi con i migliori. La nuova avventura è alle porte, e l’entusiasmo non manca: la stagione promette emozioni incredibili.

PERUGIA – Come da noi anticipato settimane addietro ora arriva la conferma dalla società sportiva Sir Susa Vim Perugia per l'ingaggio di un altro centrale per la prossima stagione di superlega maschile. La dirigenza bianconera ha trovato l'accordo con Federico Crosato proveniente da Padova: "Sono contento, Mi ha fatto un bell'effetto essere chiamato da Perugia. Credo che valutarsi con persone molto più esperte faccia crescere; è sempre stato così per me, ho sempre giocato con giocatori o più grandi di età o più forti tecnicamente e questo mi ha sempre fatto crescere, mi sono sentito di fare questo passo in avanti, passare a Perugia, anche perché posso imparare molto dai miei compagni che stimo molto e ammiro e anche dall'allenatore, sono molto contento per questo e soprattutto ho preso questa decisione perché la chiamata della Sir non arriva tutti i giorni, quindi ho preso questo treno che stava passando.