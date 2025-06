Federico Binatti non è più sindaco | Se non ti pieghi al volere del singolo sei cacciato

Federico Binatti non si arrende e ribadisce con fermezza: “Se non ti pieghi al volere del singolo, sei cacciato.” La sua amarezza di fronte alla perdita del mandato popolare, sancita da un gesto grave e irresponsabile, solleva un interrogativo più ampio sulla coerenza e lealtà nella politica locale. In un contesto così delicato, la sua voce diventa un richiamo all’onestà e alla responsabilità che ogni rappresentante dovrebbe mantenere.

"Con grande amarezza e profonda delusione è venuto meno il mandato popolare che mi era stato conferito attraverso elezioni democratiche, a causa di un atto grave e irresponsabile compiuto da chi avrebbe dovuto, fino all’ultimo giorno, rappresentare con lealtà e coerenza il proprio ruolo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Federico Binatti non è più sindaco: "Se non ti pieghi al volere del singolo sei cacciato"

In questa notizia si parla di: federico - binatti - sindaco - pieghi

Federico Binatti non è più sindaco: Se non ti pieghi al volere del singolo sei cacciato.

Federico Binatti non è più sindaco: "Se non ti pieghi al volere del singolo sei cacciato" - "Chi oggi festeggia, in realtà ha fallito nel compito che gli era stato affidato: non ha lavorato nelle deleghe assegnate, non ha avanzato proposte concrete, non ha contribuito al miglioramento della ... Riporta novaratoday.it

Trecate, l’ex sindaco Binatti: «Tradito da dentro». Nessuna accusa alla minoranza. La crisi di Fratelli d’Italia» - Il vero scontro non è con l’opposizione, ma nel partito: «Una crisi figlia di personalismi e giochi di potere» ... Secondo lavocedinovara.com

Trecate, decade il sindaco Federico Binatti: si sono dimessi nove consiglieri - E' decaduto dalla carica di sindaco Federico Binatti, a capo della giunta di Trecate, la seconda città della provincia di Novara, attuale presidente della Provincia. Secondo rainews.it