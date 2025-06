Federico Bendinelli Aci | Molti usati per fare cassa Rimuovere quelli inutili

Federico Bendinelli, presidente dell’Aci, analizza con attenzione la proposta del prefetto Ricci di censire gli autovelox, sottolineando il ruolo essenziale di questi strumenti per la sicurezza stradale. Tuttavia, mette in guardia dai rischi di un uso eccessivo o abusivo che può trasformare i velox in un ostacolo alla corretta circolazione. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra prevenzione e rispetto delle norme, rimuovendo quelli inutili e garantendo la sicurezza di tutti gli utenti.

Federico Bendinelli, presidente dell'Aci, come valuta l'idea di un censimento degli autovelox, riproposta dal prefetto Enrico Ricci sul Carlino? "I velox possono essere utili e in alcuni casi anche necessari, soprattutto quando sono utilizzati come dice la legge in maniera preventiva. Servono a evitare eccessi di velocità in situazioni pericolose. Diventano invece fenomeni negativi quando, come purtroppo molti Comuni ne fanno, vengono abusati soltanto per fare cassa". Il ministro Matteo Salvini ha chiesto di valutare quali siano funzionali e quali invece possano essere rimossi. "Ritengo che sia molto opportuno proprio per garantire la funzionalità e gli obiettivi reali di questi dispositivi.