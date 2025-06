FdI stronca la sinistra | Il motivo della vostra sconfitta

La verità emerge dai numeri: l'occupazione cresce, i disoccupati diminuiscono e l’Italia si rialza con forza. I dati dell’Istat smascherano le accuse della sinistra, dimostrando che il nostro Paese sta attraversando un periodo di ripresa stabile e concreta. Bastano pochi numeri per smentire chi pensa che tutto sia da migliorare: è il momento di guardare ai fatti e riconoscere i progressi reali. La strada verso il futuro è davanti a noi.

Bastano pochi numeri per smentire la sinistra. E sono quelli diffusi dall' Istat. Nel confronto tendenziale - sottolinea l'Istituto Nazionale di Statistica - continua la crescita del numero di occupati (+432 mila, +1,8% in un anno). Il risultato dall'aumento dei dipendenti a tempo indeterminato (+4,0%) che si contrappone al calo dei dipendenti a termine (-6,7%) e degli indipendenti (-0,4%), Insomma, diminuisce il numero di disoccupati (-217 mila in un anno, -11,0%) e, dopo due trimestri di crescita, torna a ridursi quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-95 mila, -0,8%). Quanto basta a Fratelli d'Italia per esultare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - FdI stronca la sinistra: "Il motivo della vostra sconfitta"

