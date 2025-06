FdI | In Abruzzo il turismo cresce più della media nazionale Il ministro Santanché | Dal governo stanziati 12 milioni

In Abruzzo, il turismo si conferma in grande espansione, crescendo del 249% rispetto alla media nazionale. Il ministro Santanché, intervenendo durante l’evento FdI “Valorizzare l’Italia con il governo Meloni”, ha annunciato uno stanziamento di oltre 12 milioni di euro da parte del Ministero del Turismo, sottolineando l’impegno del governo nel valorizzare questa regione ricca di bellezze e potenzialità. Un segnale forte di fiducia e sviluppo per il futuro dell’Abruzzo.

PESCARA – “VALORIZZARE L’ITALIA CON IL GOVERNO MELONI” 13 giugno 2025, ore 10:30 Terrazza Lido Beach Il dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia Abruzzo, guidato da Ivano Ortelli, organizza a Pescara un importante incontro dedicato allo sviluppo t Vai su Facebook

