Fdi | decidere in fretta sul terzo mandato

Fratelli d’Italia spinge per una decisione rapida sul tema del terzo mandato, cercando di mettere fine alle lunghe schermaglie tra Forza Italia e Lega. La questione, al centro del dibattito politico, richiede chiarezza e stabilità per evitare ulteriori incertezze. È ora di fare una scelta decisa, affinché si possa proseguire con un governo solido e coeso. La palla passa ai protagonisti della scena politica: decidere in fretta, per il bene del paese.

Fratelli d'Italia è disposta a riaprire il discorso, ma vorrebbe anche che il teatrino in scena da giorni sul terzo mandato tra Forza Italia e Lega si chiudesse alla svelta.

