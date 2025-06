FC 25 SBC Oggetto giocatori storici Icone ed Eroi a scelta 1 su 10

Se sei appassionato di FIFA 25 e delle sue sfide SBC, questa guida ti aiuterà a ottenere il premio più ambito: l’oggetto giocatore a scelta tra 10 icone ed eroi disponibili dal 14 maggio. Scoprirai tutte le strategie, i requisiti e le soluzioni più efficaci per completare questa sfida, rendendo la tua squadra ancora più potente e competitiva. Non perdere tempo: ecco cosa devi sapere per vincere questa sfida e migliorare il tuo team!

Scopriamo come completare la SBC Oggetto giocatore a scelta 1 su 10 uscita oggi 14 maggio su FC 25. Potete trovare ICONE ED EROI usciti prima del 14 aprile. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Anche quest’anno, durante tutta la stagione, teniamo traccia di tutte le SBC fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni! Ricordiamo che in molti casi è più convienente provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto dai giocatori utilizzati nelle soluzioni presenti sia in questa guida, sia su FUTBIN, EASYBC o FUT. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25 SBC Oggetto giocatori storici Icone ed Eroi a scelta 1 su 10

