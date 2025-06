FC 25 Savinho SBC Mutaforma

Se sei un appassionato di EA Sports FC 25, non puoi perdere l’occasione di completare la SBC Savinho Mutaforma, una sfida imperdibile che ti permette di ottenere un prezioso giocatore non scambiabile e altri premi esclusivi. Con cinque sfide da superare entro il 21 giugno, preparati a mettere alla prova le tue abilità e a rafforzare la tua squadra. Prenota subito la nuova PlayStation 5 Pro su Amazon e immergiti nel fantastico mondo di FIFA!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Savinho uscita in data 14 giugno 2025. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon SBC Savinho. Numero sfide: 5. Premio: 1x Savinho Non scambiab.. Costo al momento dell’uscita: 270.000 Crediti circa. Scadenza: 21 giugno. Man. City. Premio: 1x Premium Gold Pack Man. City: Min 1 gioc.. Quals. TOTSTOTW: Min. 1 ogg. giocatore. Valutazione squadra: min 87. Forma smagliante. Premio: 1x Small Prime Electrum Players Pack Quals. TOTSTOTW: Min. 1 ogg. giocatore. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, Savinho SBC Mutaforma

In questa notizia si parla di: savinho - mutaforma - appuntamento - squad

FC 25, Savinho SBC Mutaforma.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Savinho, chi è il sogno di Giuntoli. E si scommette su Milikovic (4 giugno 2024) - Calciomercato Juventus news, ultime notizie 4 giugno 2024: Savinho, chi è il sogno di Giuntoli. Scrive ilsussidiario.net

Savinho, il Manchester City compra ancora in Sudamerica - Proseguendo su questo binario, adesso, il City si è assicurato un altro talento: si chiama Savio, ma per tutti è Savinho, faccia da bambino e colpi da artista. Come scrive corrieredellosport.it

Girona, brilla Savinho. Michel: "È dal primo Vinicius che non vedevo uno così forte nell'1vs1" - Un exploit che deve due grandi protagonisti: Michel, l'allenatore, e Savinho, l'esterno offensivo classe 2004 capace di realizzare già due gol e quattro assist. Lo riporta tuttomercatoweb.com