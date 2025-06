FC 25 Obiettivo Live Mutaforma alla riscossa Rush

Se sei pronto a mettere alla prova le tue abilità in EA Sports FC 25, non perdere l’occasione di completare il nuovo obiettivo “Live Mutaforma alla riscossa” nel rush! Questa sfida, uscita il 14 giugno 2025, ti permette di ottenere premi esclusivi e punti PS. Con soli quattro incarichi da completare, scopri come dominare l’evento Rush flash e raggiungere la vittoria finale! Preparati a scoprire tutti i dettagli per ottenere il massimo.

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live Mutaforma alla riscossa da fare in Rush uscito in data 14 giugno 2025. Nuovo Obiettivo Mutaforma alla riscossa. Partecipa all'evento Rush flash Mutaforma alla riscossa e completa questo obiettivo per ottenere premi esclusivi e PS. Premi non scamb. Numero di incarichi da completare: 4. Premi finale: 1x 5x 84+ Rare Gold Players Pack Non scambiab.. Scadenza: 17 giugno. Vincine 2. Vinci 2 partite nell'evento Rush flash. Premio: 1x 83+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab.

