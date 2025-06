Fattoria Pianeta Terra | a Milano il bello dell’accoglienza e dello spirito ambrosiano

A Milano, tra grattacieli e quartieri frenetici, nasce un’oasi di speranza e rinascita: la Fattoria Pianeta Terra. Questo angolo verde nel cuore del Parco Forlanini trasforma una vecchia corte di campagna in un simbolo di accoglienza e spirito ambrosiano. Un luogo dove comunità, natura e tradizione si incontrano, dando vita a un nuovo capitolo di vita cittadina. Scopri come questa iniziativa sta riscrivendo il volto della periferia milanese, riportando il cuore rurale nel contesto urbano.

Milano – Dici via Corelli e pensi al Cpr con tutti i suoi problemi. Immagini la periferia, il cemento e la solitudine di Milano. Ma se è vero che “dai diamanti non nasce niente” è qui che devi aspettarti il germoglio di un seme. Fuor di metafora, la rinascita di questa parte di città inizia proprio con l’apertura di una fattoria, la Fattoria Pianeta Terra. Un angolo del Parco Forlanini, dove una vecchia corte di campagna è stata acquistata e ristrutturata per diventare un luogo protetto per minori soli o vittime di violenza. Il percorso durato sette anni, dal 2018 a oggi, sfata un altro luogo comune: le strutture dedicate all’accoglienza possono essere tanto belle quanto il fine che si propongono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fattoria Pianeta Terra: a Milano il bello dell’accoglienza e dello spirito ambrosiano

Fattoria Pianeta Terra, un modello di accoglienza per i minori. Sala: "Sarà un simbolo di Milano"

